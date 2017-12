Uma cidade com medo do futuro

O município de Minaçu, no Norte do Estado, se tornou uma cidade cercada pela dúvida e com medo do futuro. Depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu o uso e comercialização do amianto no País, a Sama Minerações, empresa do Grupo Eternit, paralisou as atividades na mina de Cana Brava e colocou os funcionários em férias coletivas. Com isso, o clima de incerteza ...