Tribunal publica acórdão do julgamento

O Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) publicou ontem o acórdão do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por unanimidade, os desembargadores da Corte João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen e Victor Laus, da 8.ª Turma, aumentaram a pena do petista para 12 anos e um mês de prisão em regime fechado em 24 de janeiro.A defesa de Lula tem até as 23h59 do...