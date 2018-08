Notícias STF aprova aumento de 16% para ministros Impacto anual do reajuste será de R$ 2,77 milhões, mas efeito cascata chega a R$ 717 milhões em todo o Judiciário

Os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram ontem a inclusão no orçamento da Corte do próximo ano de um reajuste de 16,38% no próprio salário. Considerada o teto do funcionalismo público, a remuneração dos ministros, atualmente em R$ 33, 7 mil, pode subir para R$ 39,2 mil. O impacto anual estimado do reajuste é de R$ 2,77 milhões para o STF e um efeito cascata ...