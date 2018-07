Notícias Solidariedade define apoio a José Eliton Outro partido da base, o PTB também já sinaliza que deve fechar a aliança com o tucano, mas ainda deve esperar convenções

O Solidariedade e o PTB caminham para oficializar apoio ao governador e pré-candidato à reeleição José Eliton (PSDB) nos próximos dias. No Solidariedade, o diálogo envolveu principalmente Lucas e Armando Vergílio, deputado federal e presidente do partido em Goiás, respectivamente. “O Solidariedade já integrava a base do governo. Temos um excelente relacionamento com José Eliton...