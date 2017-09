Sistema Mauro Borges começa a funcionar

A Saneamento de Goiás S/A (Saneago) começou ontem a operação do Sistema Produtor Mauro Borges, que capta água do Ribeirão João Leite. O presidente da companhia, Jalles Fontoura, garantiu que a água chegaria às torneiras das famílias de 20 bairros da Região Norte de Goiânia até o fim do dia de ontem. “Deu tudo certo. O que havia sido programado, aconteceu”, disse. Com...