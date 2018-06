Notícias SindGuardas relata ameaças em solenidade

O presidente do Sindicato dos Guardas Civis de Goiás (SindGuardas), Ronaldo Egídio, disse que no final de 2017 chegou a ser ameaçado por assessores do então ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira (PTB), durante homenagem na Assembleia Legislativa de Goiás por causa de ações que o sindicato estava entrando contra municípios que articulavam para criação de guardas civi...