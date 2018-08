Notícias Servidor da Comurg em Goiânia investe em carreira musical Servidor da Comurg diz que música o acompanha desde pequeno e realiza sonho de gravar CD apostando no sertanejo gospel. Feliz com carreira, não pretende deixar a companhia

Em meio aos desafios vividos na rotina de trabalho da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), a voz e o violão do servidor Edvaldo Santtos, de 34 anos, levam alegria em ritmo sertanejo. Há mais de dez anos na empresa, o baiano, nascido no município de Santana, já tornou conhecidas as músicas gospel que canta para os colegas, em um ato que, para ele, significa també...