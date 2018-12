Notícias Repasse de recursos deve ser mais ágil, diz prefeito Futuro titular da Secretaria de Desenvolvimento Social, Marcos Cabral critica a burocracia e “distância” do Estado

Anunciado pelo governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) como futuro secretário de Desenvolvimento Social, Marcos Cabral, que é filiado do Democratas e prefeito de Santa Terezinha de Goiás, afirma que a “distância” do Estado onera os municípios e critica a demora no acesso aos recursos federais. “Temos muita demanda e falta de recursos. O Estado não chega aos municípios,...