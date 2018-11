Notícias Redução de incentivos será votada neste ano Após encontro com Caiado, presidente da Casa afirma que medida deve alcançar alguns setores; governador eleito destaca que incremento de caixa deverá beneficiar o Estado

Após reunião dos deputados estaduais com o governador eleito, Ronaldo Caiado (DEM), o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, José Vitti (PSDB), confirmou ontem que deve pautar a redução de incentivos fiscais em Goiás ainda em 2018. Caiado não quis se posicionar abertamente sobre o tema, mas, segundo Vitti, a equipe econômica do futuro chefe do Executivo já es...