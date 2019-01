Notícias Queiroz movimentou R$ 7 mi, aponta Coaf Valor passou pelas contas do ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro em três anos, revelou jornal O Globo; demora em reação provoca desconforto no governo

Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostra que as movimentações financeiras nas contas de Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), atingiram R$ 7 milhões entre os anos de 2014 e 2017, segundo informou o colunista Lauro Jardim na edição de ontem do jornal O Globo.Até então, já se sab...