Notícias Prestes a ser preso, Delúbio é recebido no PT Ex-tesoureiro terá recurso julgado pelo TRF-4 amanhã; ontem à noite, em Goiânia, participou de reunião com correligionários na sede do partido

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) deve julgar amanhã os recursos da defesa do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, condenado na Operação Lava Jato pelo empréstimo do Banco Schain ao pecuarista José Carlos Bumlai, e ele pode ser preso até sexta-feira (18). Antes disso, Delúbio participou ontem de reunião com correligionários no PT de Goiânia. Recebido por lideran...