Notícias Presidente do Banco Central argentino renuncia após 3 meses no cargo

Em meio a uma renegociação com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a uma greve geral e com o presidente do país a 8,5 mil quilômetros de distância, o presidente do Banco Central da Argentina, Luis Caputo, renunciou ontem ao cargo, três meses após assumi-lo, alegando razões pessoais. O número dois do Ministério da Fazenda, Guido Sandleris, assumiu o comando da auto...