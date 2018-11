O deputado federal reeleito João Campos (PRB) está determinado a disputar a eleição para presidência da Câmara dos Deputados no início de 2019. O parlamentar afirmou, em entrevista ao POPULAR, que seu partido deve oficializar sua candidatura ainda hoje. A próxima etapa, segundo o parlamentar, é conversar individualmente com cada um dos deputados, com as bancadas estaduais e os principais representantes dos partidos.

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), citou o goiano na lista dos parlamentares (leia mais na página 7) que, em sua opinião, deveriam comandar a Câmara a partir de fevereiro. Além de João Campos, Bolsonaro também falou, em entrevista coletiva concedida em sua casa na semana passada, sobre Alceu Moreira (MDB-RS), Fernando Giacobo (PR-PR) e Rodrigo Maia (DEM-RJ), que é o atual presidente da Casa.

“É possível que surjam novos nomes para a disputa. Pode ser que algumas pessoas desistam ao longo do processo. Mas este não é o meu caso. Estou determinado a levar a minha candidatura até o fim e disputar a posição. Estou convencido de que tenho boas possibilidades de vencer”, afirma o deputado.

Entre as propostas a serem apresentadas oficialmente nos próximos dias por João Campos está a criação de mecanismos para reduzir os custos da Casa. “Também planejo encontrar formas de a sociedade participar da pauta da Câmara. Isso não é difícil. A Constituição já traz alguns pontos, como a sugestão de projetos, plebiscitos e referendos. Mas o objetivo é que a população opine sobre as propostas”, explica.

Pautas

As reformas tributária e da Previdência estão entre os principais temas a serem discutidos na Câmara na próxima legislatura. Segundo o parlamentar, apesar das especulações, dificilmente as mudanças previdenciárias devem passar pela Casa ainda neste ano. “Conhecendo o processo legislativo, é impossível votar o tema agora. Mesmo se fosse, temos uma reforma capenga. Michel Temer propôs um texto profundo. Porém, com a falta de capital político, ele foi negociando e sobrou pouco. O tempo também não permite”, diz.

Para João Campos, o novo presidente deveria enviar o próprio texto para votação. “Uma reforma profunda desse governo legitimado pelas urnas”, afirma ele.

Votações

O deputado federal sugere que a reforma tributária seja votada antes da matéria referente à Previdência. De acordo com João Campos, o texto “está praticamente pronto e não teria maiores resistências”. “O relator, Luiz Carlos Hauly, do PSDB, é um especialista e conseguiu trabalhar o material conversando com diversas áreas. A Previdência seria o passo seguinte, mas a discussão deveria começar no primeiro semestre de 2019”, avalia.

O parlamentar afirma que o texto do novo Código de Processo Penal, que tem sua relatoria, pode ser votado ainda neste ano. De acordo com ele, a tramitação atrasou por causa da atenção que foi concentrada nas dez medidas de combate à corrupção e, em seguida, devido ao processo eleitoral.

“Alguns deputados, principalmente da esquerda, dificultaram o processo ao alegar que temas, como a execução da pena após decisão de segundo grau, poderiam virar bandeira política durante o período eleitoral”, informa. Para João Campos, a votação “sem maiores resistências” na Comissão Especial criará ambiente favorável para o texto no plenário da Casa.

Apoio

Em Goiás, o deputado afirma que mantém relação de amizade com o governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) e o encontrou apenas casualmente após a eleição. No processo eleitoral, o PRB ficou ao lado do MDB de Daniel Vilela, mas o deputado afirma que a sigla não tem motivos para fazer oposição a Caiado. “Primeiro, o governo ainda nem começou. Segundo, o governador eleito mostra boa vontade em realizar ações em prol do povo goiano”, diz.

Em relação a Bolsonaro, o deputado também afirma que o presidente “está cheio de boas intenções”. “O PRB ainda não deliberou, mas meu sentimento é de apoiar o governo. Eu não vejo como fazer oposição. As ideias, os conceitos e os valores defendidos por ele convergem com os do PRB.” Em relação a Caiado e Bolsonaro, o deputado defende apoio ou “independência colaborativa” do seu partido.