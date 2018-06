Notícias Prefeito de Anápolis confirma reunião com sindicalista

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PTB), confirmou à reportagem a reunião com a presidente do SindiAnápolis, Regina Faria, e disse que ofereceu ajuda para regularizar a situação da entidade por ter ficado sabendo do problema pela imprensa local. O objetivo do encontro, segundo ele, seria para discutir questões do funcionalismo como a data-base e titularidade. Naves ...