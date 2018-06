Notícias Preço do etanol cai nas usinas Valor do produto na usina caiu de R$ 1,45 para R$ 1,40 em uma semana, primeira queda desde o fim da greve dos caminhoneiros; redução, no entanto, ainda não chegou na bomba

O preço do litro do etanol registrou, na semana passada, a primeira queda em Goiás desde o anúncio da greve dos caminhoneiros, no dia 18 de maio. O valor do produto na saída da usina, sem impostos e frete, caiu de R$ 1,45 para R$ 1,40 em uma semana. A informação foi divulgada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Universidade de São Paulo (U...