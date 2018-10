Notícias Polícia vê evidências de que jornalista foi morto no consulado Saudita Jamal Khashoggi está desaparecido desde o dia 2; inspeção encontrou vestígios de materiais tóxicos e sugeriu que partes do prédio foram pintadas

Os investigadores que revistaram o consulado saudita em Istambul, ontem, encontraram evidências de que o jornalista Jamal Khashoggi foi assassinado dentro do local, disse uma autoridade turca de alto escalão. O funcionário falou sob a condição de anonimato, já que a investigação ainda está em andamento. Após as buscas no prédio do consulado, as autoridades agora se prepar...