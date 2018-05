Notícias Petrobras perde R$ 115 bilhões

Desde o dia 21 de maio até ontem, a Petrobras perdeu R$ 115 bilhões em valor de mercado e com isso voltou a ficar atrás da Ambev, Vale e Itaú Unibanco na lista de maiores empresas listadas na B3. No último dia 21, a estatal de petróleo valia R$ 357,2 bilhões. Ontem, esse valor está em R$ 242 bilhões, uma perda de R$ 115 bilhões em uma semana. Desde então, as ações...