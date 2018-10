Notícias Perda de competitividade leva preocupação aos municípios

Administradores de municípios que possuem muitas indústrias, como Senador Canedo, Anápolis e Aparecida de Goiânia, também já estariam preocupados com o futuro dos benefícios fiscais. É que, com uma possível redução da competitividade goiana, o resultado pode ser redução de investimentos, geração de emprego e até mesmo a saída de empresas do Estado. Um impacto que não é p...