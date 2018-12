Notícias Oposição e situação se ajustam à virada de poder em Goiás Após 20 anos de hegemonia tucana, DEM se fortalece e caminha para fazer a presidência; oposição passa a contar com suporte do PSDB, que mantém maior bancada

Depois de anos com maioria ligada ao grupo do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), a Assembleia Legislativa deve ter uma cara um pouco diferente em 2019. A eleição de Ronaldo Caiado (DEM) rompeu 20 anos de hegemonia do grupo tucano, impulsionou o crescimento do DEM e deve alterar muitas cadeiras da oposição e da situação.O caso do DEM representa bem a mudança de fo...