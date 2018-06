Notícias Operação Registro Espúrio: Sindicatos foram alvo de grupo Em conversas interceptadas pela PF, investigados falam em suspender registros do SindiAnápolis e do SindGuardas; entidades confirmam problemas

Investigações da Polícia Federal apontam que pelo menos dois sindicatos goianos foram alvos do grupo preso durante a Operação Registro Espúrio responsável por esquema de fraudes em registros sindicais no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Anápolis (SindiAnápolis) e o Sindicato dos Guardas Civis do Estado...