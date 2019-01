Notícias MDB deve indicar nomes para disputar com dissidentes Grupo liderado por Daniel Vilela, escolhido para continuar no comando da sigla, diz que missão será preparar novas lideranças ‘fiéis’ para 2020

Em votação com chapa única, o grupo do atual presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, foi escolhido ontem por unanimidade para comandar a legenda pelos próximos dois anos. A principal missão, segundo Daniel, que deve ser reconduzido à presidência da sigla, será preparar o maior número de candidatos possível para a disputa das eleições municipais de 2020.Este processo deve i...