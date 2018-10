Notícias Margem de lucro do etanol é recorde Donos de postos faturam R$ 0,519 por litro; valor mais alto desde a queda de liminar da Justiça em maio, que limitava margem

A margem de lucro dos donos de postos de combustíveis em Goiânia em relação ao etanol atingiu o maior valor neste ano, chegando a R$ 0,519 por litro. Até maio, a margem de lucro era limitada por decisão judicial, podendo chegar até 10,2% do valor pago pelo litro para a distribuidora. Agora, segundo levantamento feito semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo (AN...