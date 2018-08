Notícias Maioria dos tribunais não tem licença-prêmio Levantamento feito pelo POPULAR mostra que tribunais de Justiça de 15 Estados não contam com direito para magistrados; CNJ e STF discutem legalização

Magistrados de tribunais de Justiça estaduais de 15 Estados não contam com o direito de licença-prêmio, benefício que prevê três meses de férias a cada cinco anos de trabalho e que, no caso de juízes e desembargadores, é alvo de análise do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em julho, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO...