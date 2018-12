Notícias Macron ouve autoridades sobre onda de protestos Na manifestações de sábado, mais de 130 pessoas ficaram feridas e 1,2 mil foram detidas perto de Paris; atos são contra o alto custo de vida

O presidente da França, Emmanuel Macron, planeja se reunir com autoridades nacionais e locais hoje para ouvir suas propostas e discutir soluções para a onda de protestos violentos que acontecem na capital francesa, segundo um funcionário do governo. O oficial do Palácio do Eliseu, sede do governo francês, disse que o objetivo do presidente é mobilizar a ação de autor...