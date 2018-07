Notícias Lula completa 100 dias preso Líder nas pesquisas, ex-presidente ainda dita os passos e as estratégias do partido e o mantém imobilizado na busca de alternativa

Condenado na Operação Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva completa hoje 100 dias preso na sede da Polícia Federal, em Curitiba. Mais magro do que estava quando chegou de helicóptero, na noite de 7 de abril, o petista ainda dita as estratégias e os passos do partido e de seus principais aliados na campanha presidencial. E mantém o PT imobilizado na definição de...