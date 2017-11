Iris conta com Baldy para destravar BRT em Goiânia

Durante a 11ª edição do Mutirão no Bairros ontem, no Vera Cruz, o prefeito Iris Rezende (PMDB) afirmou que a possível nomeação do deputado federal goiano Alexandre Baldy (Sem partido) para o Ministério das Cidades pode ajudar o Paço a retomar o projeto do Bus Rapid Transit (BRT). A obra está parada porque a Caixa Econômica resolveu suspender os repasses do consórcio. ...