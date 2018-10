Notícias Haddad ‘poupa’ líder, diz Alckmin

O ex-governador Geraldo Alckmin, candidato do PSDB à Presidência, disse ontem que o PT poupa o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, porque quer enfrentá-lo no segundo turno. “Tudo que o PT quer é ter o candidato de maior rejeição no segundo turno. O PT poupa o Bolsonaro. Tudo que quer é ter ele no segundo turno”, afirmou o tucano, após participar de agenda de campanha no ...