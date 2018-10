Notícias Ex-vereadores voltam à Câmara após eleição de titulares Cinco antigos ocupantes de cadeiras na Casa devem deixar a suplência para ocupar vagas deixadas por eleitos para a Assembleia e Câmara dos Deputados

A Câmara Municipal de Goiânia terá mudanças em sua composição a partir do ano que vem por conta da eleição do último domingo (7). Cinco vereadores foram eleitos para mandatos na Assembleia (3), Câmara dos Deputados (1) e Senado (1), abrindo vaga para os respectivos suplentes, todos já com passagem pelo Legislativo municipal. Com a eleição de Jorge Kajuru (PRP) ao...