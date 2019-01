Notícias EUA e Taleban definem princípios para acordo de paz

Autoridades dos EUA e do Taleban concordaram ontem com o esboço de um acordo de paz para o mais longo conflito com participação americana. Pelo acerto, o grupo islâmico evitaria que o território afegão seja usado por terroristas e aceitaria negociar com o governo do Afeganistão. Apesar de ser o primeiro progresso em nove anos, o governo afegão afirmou que a medida po...