Notícias Ernesto Roller diz que vai estudar possibilidade de pagar folha em fevereiro

A equipe econômica do governo de Goiás analisará a possibilidade de pagar todos os salários atrasados do funcionalismo público até o último dia de fevereiro. A proposta foi apresentada nesta segunda-feira (21) por um grupo de 12 presidentes de sindicatos e associações que fazem parte Fórum em Defesa dos Servidores e Serviços Públicos do Estado de Goiás durante reunião...