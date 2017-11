Dodge aponta omissão de Lewandowski no STF

Apontando omissão e contradição, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, recorreu da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, de retirar o sigilo da colaboração premiada ainda não homologada (sem validação judicial) de Renato Pereira, marqueteiro que narrou irregularidades em campanhas eleitorais do PMDB no Rio e em São Paulo. Pa...