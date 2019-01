Notícias Defesa critica força-tarefa

A defesa de Beto Richa afirmou que a prisão do ex-governador “afronta” decisão do Supremo Tribunal Federal. “Os fatos que conduziram à prisão do ex-governador são antigos e foram esclarecidos, não restando qualquer dúvida quanto à regularidade de todas as condutas praticadas, no exercício de suas funções”, disse a advogada Antonia Lelia Neves Sanches. “O Supremo Tribunal Fe...