Notícias Declarações de candidatos ao governo de Goiás sob análise O POPULAR lança seção de checagem de fatos verificando frases ditas pelos governadoriáveis

A partir deste domingo, O POPULAR lança a seção Tem Base? nas plataformas impressa e digital, com o objetivo inicial de checar declarações de candidatos ao governo de Goiás. Com o uso cada vez mais frequente das redes sociais e aplicativos como caminhos para informação, cabe ao jornalismo o papel de verificar as informações que podem ganhar peso no compartilhamento virtual. S...