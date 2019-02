Notícias Davi é “cumpridor de missões” Governo Bolsonaro avalia que poderá contar com o apoio do novo presidente do Senado à tramitação de projetos do Palácio na Casa; Alcolumbre foi avalizado por Onyx Lorenzoni

O novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), é classificado pelo Palácio do Planalto como um homem que cumpre missões. O governo avalia que, após a disputa tensa e acirrada no Senado para desbancar Renan Calheiros (MDB-AL), poderá contar com Alcolumbre no apoio à tramitação de seus projetos na Casa.Lançado ao comando do Congresso como alternativa à “velha política...