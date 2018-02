Conselho de ética sugere afastar parlamentar

O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Ipameri, no Sudeste do Estado, votou pelo afastamento das funções do vereador Alisson José Rosa de Andrade (PV), acusado de venda de patrimônio público, no caso, dois celulares corporativos, um destinado ao uso do parlamentar e outro de sua assessoria. O relatório foi apresentado na sessão de ontem. Votaram pelo afastamento os ...