Chuva faz IBGE melhorar estimativa

A primeira estimativa para a safra 2018 surpreendeu quem esperava um ano bem pior do que 2017. O recorde do ano passado pode não ser repetir, mas a previsão de queda de 6% divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para 226,1 milhões de toneladas, foi bem menor do que a esperada.Se a chuva der uma trégua a partir deste mês, durante...