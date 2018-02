Camaleão aplica maior goleada do Estadual

A Aparecidense não tomou conhecimento do Rio Verde e aplicou a maior goleada do Campeonato Goiano, por 5 a 0, neste sábado (3), sobre o Rio Verde, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.

Além da vitória, o empate entre Vila Nova e Goiás foi bom para a Aparecidense, que chegou aos 11 pontos e encostou nos rivais em pontuação. O Camaleão continua na 2ª colocação do Grupo B e está a 1 ponto do colorado. Já o Rio Verde está com a corda no pescoço, com 4 pontos. O Verdão do Sudoeste ocupa a 4º colocação do Grupo A e pode entrar nesta rodada na zona do rebaixamento, caso Anápolis ou Atlético vençam seus duelos.

Mesmo com um confronto decisivo pela Copa do Brasil, na terça-feira, contra o Botafogo, Márcio Azevedo entrou com praticamente todos os titulares da Aparecidense. Logo no primeiro minuto, os donos da casa abriram o placar com Filipe Costa, de cabeça. O Rio Verde teve a chance do empate, mas Busatto defendeu a cobrança de pênalti do meia Jean.

Com maior poder ofensivo, o Camaleão foi para o ataque e não teve dificuldades para ampliar o marcador, ainda mais após o atacante Saulo ser expulso, na primeira etapa. Nonato marcou duas vezes e assumiu a artilharia isolada do Estadual, com 4 gols, 1 a mais que Elias, do Iporá.

No segundo tempo, com muita chuva em Aparecida de Goiânia, o Camaleão marcou mais um logo no início, aos 2 minutos, com Tiago Ulisses. Já aos 31 minutos, Cristian fechou o marcador para a Aparecidense, de falta.

Na próxima rodada do Goianão, a Aparecidense enfrenta o Goiás, na Serrinha, no sábado (10). Já o Rio Verde recebe o Anápolis, que também briga na parte de baixo da tabela. O jogo será sábado (10), no Estádio Mozart Veloso do Carmo.