Notícias Caixa anuncia taxa zero para investimento em Tesouro Direto

A Caixa Econômica Federal anunciou ontem a isenção da taxa de custódia para todos os seus clientes que aplicam no Tesouro Direto, programa do governo federal de compra e venda de títulos públicos. A taxa anteriormente era de 0,4% ao ano. De acordo com o vice-presidente de Finanças e Controladoria da Caixa Econômica Federal, Arno Meyer, o objetivo com a medida é m...