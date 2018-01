Câmara adia convocação de suplente

Embora o prazo para convocação do suplente do vereador afastado Zander Fábio (PEN), o ex-vereador Carlos Soares (PT), tenha vencido nesta semana, a Câmara Municipal decidiu adiar sua posse até o final do recesso parlamentar. De acordo com parecer da Procuradoria da Casa, não haveria necessidade de convocá-lo se não haverá atividade no Plenário em janeiro.Segundo o presidente...