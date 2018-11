Leo Varadkar, primeiro-ministro da Irlanda, disse ontem em um programa de rádio que a saída do Reino Unido da União Europeia ameaça o Acordo da Sexta-Feira Santa, de 1998, que encerrou três décadas de violência entre nacionalistas e unionistas sobre o status político da Irlanda do Norte. Durante o período em que os britânicos foram parte da UE, a fronteira física entre as duas Irlandas desapareceu, facilitando pacto de paz entre os nacionalistas e os unionistas.

Com o Brexit, o Reino Unido deixaria de fazer parte da UE e refazer o controle aduaneiro entre as Irlandas. O problema é que o governo da premiê britânica, Theresa May, é sustentado por uma coalizão que precisa dos dez deputados norte-irlandeses do Partido Unionista Democrático (DUP), que não aceitam viver em um regime legal diferente de Londres – o que significaria, na prática, a unificação da Irlanda.