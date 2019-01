Notícias Bolsa tem primeira quinzena mais otimista desde Lula Em 15 dias, investimento teve alta de 7,49%, mais do que rendeu o CDI durante todo o ano de 2018; especialistas recomendam cautela depois de lua de mel

A posse de Jair Bolsonaro (PSL) como presidente da República foi capaz de garantir alta de 7,49% na Bolsa ainda na primeira quinzena de 2019 - mais do que rendeu o CDI (taxa que anda de mãos dadas com a Selic) durante todo o ano de 2018. Trata-se do início de governo mais otimista desde o primeiro mandato do ex-presidente Lula (PT), em 2003. Diante da escalada, muito...