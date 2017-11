Apoiadores e opositores do Brexit pressionam premiê

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, está sob pressão de ambos os lados do debate sobre o Brexit enquanto tenta formular uma base para o plano do governo para saída da União Europeia por meio do Parlamento. A proposta de saída da União Europeia retorna esta semana à Câmara dos Comuns, onde enfrentará uma enxurrada de emendas de legisladores. O projeto de le...