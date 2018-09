Notícias Apesar de liminar, Lula volta a ser apresentado como candidato

Proibido de disputar a eleição por ter sido enquadrado na Lei da Ficha Limpa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a aparecer ontem como figura central na propaganda do PT. A inserção no rádio chegou a sugerir que sua candidatura continuaria válida, ao mostrar Fernando Haddad como “vice-presidente de Lula” - apesar da determinação do TSE para que o partido...