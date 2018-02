Após empate em clássico equilibrado, Goiás e Vila Nova se elogiam

O atacante Ramon (Vila Nova) e o zagueiro David Duarte (Goiás) protagonizaram disputas de jogadas pelo alto, no chão e nos lances em velocidade. Mas, no melhor momento deles, os dois fizeram os gols de um clássico equilibrado e que terminou empatado, por 1 a 1, neste sábado (3), no Estádio Olímpico. Os dois rivais seguem líderes do Estadual. O Goiás tem a melhor ...