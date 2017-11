A teia do reajuste de preços de combustíveis em Goiás

O alto preço dos combustíveis foi, sem dúvida, um assunto recorrente entre a população de Goiânia nas últimas semanas. As dúvidas são as mesmas: onde isso tudo começou, quem está ganhando mais com a situação e por que o preço não cai mais? O POPULAR fez um levantamento da trajetória dos preços em todos os elos desta cadeia nas últimas semanas para tentar descobrir algumas d...