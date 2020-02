Dicas para aliviar o desconforto da menopausa

- Mantenha uma dieta saudável baseada em frutas, legumes, verduras e alimentos pouco calóricos. - Visite o médico com regularidade. - Pratique exercícios físicos. - Cuide da hidratação do corpo. - Não fume. - Reduza o estresse com a prática de alguma atividade prazerosa.