Desvendando enigmas

Jorge Ben Jorge, filho de mãe instrumentista e pai compositor e ritmista, teve contato com o universo artístico logo cedo. Quando criança, já tocava surdo no Cometas do Bispo, banda que seu pai integrava, e participava de eventos na Salgueiro. Aos 13 anos, aprendeu a tocar pandeiro. E, na adolescência, ingressou num seminário católico, onde teve contato com a música s...