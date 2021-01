MALHAÇÃO VIVA A DIFERENÇA

Edgar gosta do clipe de Fio, e Malu fala mal do rapaz para o marido. Ernesto dá aula para os alunos do Cora Coralina com a ajuda de Juca e Lica. Ellen e Jota começam a ensinar as crianças carentes. Benê e Guto escolhem as músicas que irão tocar em suas provas de habilidade. Keyla se lembra do aniversário de Tato e decide fazer uma festa surpresa. Tina sai de casa abalada com o estado de Mitsuko. Clara vê Fio entrosado com Taís. Benê agradece a Guto por sua ajuda durante a prova. Roney busca Tato no local da prova e os dois são abordados por Aldo.

FLOR DO CARIBE

Carol tenta convencer Taís a ser modelo da coleção de roupas de Lino. Chico fica emocionado ao ver Maria Adília. Alberto diz a Eric que Dionísio precisa ser interditado. Alberto visita Samuel no hospital. Doralice liga para Quirino e avisa que está em um convento. Dionísio comparece à celebração de Hélio pelo cargo de vice-presidente da empresa. Mila desmente Hélio, afirma que não aprova suas atitudes e que não aceita se casar com ele. Arruda invade o quarto de Samuel.

HAJA CORAÇÃO

Aparício se preocupa com a possibilidade de o Conselho aprovar a intenção da filha de transformar o Grand Bazzar em um lugar de caridade. Rebeca consegue o suposto endereço de Aparício. Giovanni comenta com Shirlei que acredita em Aparício quando ele diz que não tem nada a ver com o desaparecimento de Guido. Bruna se exalta ao saber que Giovanni beijou Camila. Rebeca se penaliza com o estado do barraco em que Aparício finge morar. Policiais informam a Nair que Apolo sofreu um acidente e está desaparecido. A polícia avisa a Nair que Apolo pode ter se perdido na mata. Tancinha fica nervosa no avião, e Beto a acalma. Murilo estranha a reação de Carol ao dizer que gostaria de pedi-la em namoro ao pai.

A FORÇA DO QUERER

Bibi acredita que a intimação que recebeu seja por causa de Rubinho. Elvira diz a Bibi que ficou interessada por Sabiá. Garcia explica como Heleninha pode se comunicar com Yuri. Silvana decide ir para a empresa e fica nervosa quando vê o talão de cheques. Rubinho conta a Bibi que Zeca foi preso e um amigo de Sabiá irá incriminá-lo ainda mais. Zeca é avisado de que receberá a visita de uma mulher à noite, e ele acredita ser Jeiza. Ivana conversa com Te sobre as mudanças que estão ocorrendo com ela. Cândida mente para não revelar a Nazaré que não contou a Jeiza sobre Zeca.