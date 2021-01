MALHAÇÃO VIVA A DIFERENÇA

Malu conta que recebeu vários e-mails de alunos querendo se matricular na The Best depois da notícia falsa sobre Dóris. Lica conversa com Felipe, quando Samantha aparece. Tato vê uma notícia apavorante sobre as pessoas em situação de rua. Tato, Roney e Keyla vão até o local. O clima fica tenso entre Lica e Samantha, mas Felipe consegue mudar. Lica mostra sua escultura para Felipe, e Samantha diz que quer ajudar. Tato descobre que o pai foi parar no hospital. MB diz que os pais sumiram sem dar notícias.

FLOR DO CARIBE

Dionísio tira Maria Adília de Vila dos Ventos. Alberto fica intrigado com a demissão em massa da empresa. Hélio pede emprestado o dinheiro da poupança de Marizé e Lipe a Bibiana. Lino tira as medidas de Natália para o vestido de noiva. Dionísio propõe um acordo a Maria Adília. Maria Adília entra em acordo com Dionísio. Alberto e Ester recebem a notificação da audiência sobre a guarda de Laurinha. Juliano conversa com Natália sobre suas suspeitas contra Hélio. Rodrigo se declara para Amaralina e a pede em namoro. Ester se preocupa com a audiência sobre a guarda de Laurinha. Alberto coloca sonífero no suco de Ester.

HAJA CORAÇÃO

André nota o interesse de Tamara por Apolo. Aparício fica preocupado ao perceber que alguns membros do Conselho estão a favor de Fedora. Beto vê Penélope e Henrique conversando e pergunta se os dois se conhecem. Henrique diz a Beto que Penélope é amiga de sua namorada Leonora. Felipe pede Shirlei em namoro. Apolo aceita a proposta de Adriana e volta a ser piloto da Mercúrio. Tancinha não aceita o pedido de perdão de Apolo.

A FORÇA DO QUERER

Jeiza ameaça Bibi. Joyce se desespera com o comportamento de Ivana e pede ajuda a Simone. Eva sugere que Ivana comunique sua transição à família. Rubinho diz a Bibi que assustará Jeiza. Simone afirma a Eurico que Silvana tem uma doença. Caio promete ajudar Silvana com Eurico, caso ela aceite tratamento para seu vício. Bibi desconfia de que Rubinho a está traindo e se revolta. Rubinho pede que Batoré assuma a culpa perante Bibi. Aurora desabafa com Selma sua preocupação com Bibi. Irene aconselha Mira a voltar para o escritório e abrandar as suspeitas de Dantas. O carro de Jeiza é atingido por um fuzil.