FLOR DO CARIBE

Samuel diz a Ester e Cassiano que seu amigo Manolo pode desmascarar Dionísio. Candinho chora por ter sido destratado por Dionísio. Hélio implora para não ser demitido, e Dionísio lhe dá uma semana para devolver o dinheiro pago aos capangas. Alberto fica radiante ao saber que Hélio foi dispensado do Grupo Albuquerque. Maria Adília se apavora com o sumiço de Candinho. Amadeu declara seu amor por Isabel. Dionísio não acredita quando Maria Adília aparece em sua casa.

HAJA CORAÇÃO

Jéssica não se conforma com o término do noivado com Felipe. Rebeca acaba com as esperanças de Aparício ao dizer que não pode perdoá-lo pelo que ele fez no passado. Apolo avisa à família que está bem e pede notícias de Tancinha. Nair decide aguardar a chegada de Apolo para que ele converse com Tancinha. Shirlei incentiva Francesca a não ter medo de se envolver com Rodrigo. Aparício conta a Giovanni sobre sua história com Rebeca e o plano de reconquistar seu amor fingindo ser faxineiro. Aparício ajuda Giovanni a reconquistar Camila. Shirlei recebe um presente de Adônis.

A FORÇA DO QUERER

Alan não consegue convencer Jeiza a ficar em Los Angeles. Ritinha fala para Marilda que irá esperar Zeca sair da prisão. Abel teme que o filho volte a se encantar por Ritinha. Joyce discute com Ivana, e Eugênio tenta falar com a filha. Duda chega com Amaro à casa de Cibele, e Anita vai embora. Jeiza desiste de sua carreira por causa de Zeca, e Alan fica enfurecido. Nonato sugere a Dita que aconselhe Silvana a procurar ajuda. Rubinho faz sucesso com as mulheres no morro e fica entusiasmado. Garcia questiona Bibi sobre o fim de seu relacionamento com Caio. Cibele afirma a Anita que não tentará mais prejudicar Ruy. Ritinha diz a Edinalva para avisar da chegada de Zeca. Mira confirma que Irene está apaixonada por Eugênio e se preocupa. Eugênio exige que Joyce não tenha mais contato com Irene. Ivana afirma a Simone que terá problemas em contar a verdade para Joyce. Abel recebe Zeca na porta do presídio. Abel não gosta de saber que Mere cantará na venda de Nazaré. Zeca se decepciona com Jeiza. Ritinha entra no quarto de Zeca e o surpreende.

A novela Malhação: Viva a Diferença não exibição aos sábados.